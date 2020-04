Calcio dilettanti le società lombarde chiedono la chiusura della stagione 2029/20

Calcio dilettanti L’area Nord della lega dilettanti si è incontrata in videoconferenza

Calcio dilettanti i presidenti regionali hanno esposto proposte per il futuro al presidente nazionale Cosimo Sibilia

Il calcio dilettanti lombardo chiede la chiusura della stagione 2019/20. Questo quanto emerso dall’ultima riunione che si è svolta nei gironi scorsi dall’Area Nord della L.N.D. ed il presidente del Comitato Regionale Lombardia Giuseppe Baretti. Un incontro a cui hanno partecipato tutti i Presidenti dei Comitati del Nord Italia, duramente colpito dall’emergenza Covid 19, e anche il presidente nazionale della Lega Dilettanti Cosimo Sibilia. Al numero uno nazionale i presidenti regionali hanno espresso le loro considerazioni sul grave momento ma anche portato proposte concrete, in riferimento all’aspetto agonistico ed economico, per il futuro delle società, a tutela delle esigenze in ordine ai provvedimenti necessari per la ripresa dell’attività ed anche per avere a disposizione quanto prima elementi certi per ipotizzare un’adeguata programmazione. Il presidente Sibilia ha garantito il massimo impegno a sostegno e tutela delle società dilletttische presso la FIGC e òe autoorità istituzionali.

Il pensiero del presidente del LND Lombardia Giuseppe Baretti

“Forte del sondaggio, dall’esito plebiscitario, condotto fra le società lombarde che si sono chiaramente espresse per la chiusura definitiva dell’attività di questa stagione, nonché del confronto mantenuto costantemente stretto dal consiglio direttivo regionale con i club percependone con chiarezza tutte le difficoltà – ha detto il presidente Baretti – ho dichiarato, a nome della Lombardia, l’impossibilità di ipotizzare la ripresa dei nostri campionati. Ho trovato in questo conforto anche da tutti i colleghi dell’Area Nord, che hanno condiviso le medesime problematiche rilevando che non ci sono le condizioni per la ripresa”.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU