Calcio dilettanti lunedì 24 agosto saranno resi noti i calendari dall’Eccellenza alla terza categoria 2020/21

Calcio dilettanti comunicazioni importanti dal comitato regionale Lombardia LND FIGC per la nuova stagione.

Calcio dilettanti definiti in questi giorni invece gironi e calendari delle prime fase di Coppa Italia e Coppa Lombardia

Scalda i motori il calcio dilettanti anche in provincia di Como. Mentre il mercato estivo piazza colpi a go go e le prime squadre vengono presentate anche il Comitato regionale Lombardia LND FIGC si è messo in moto. In questi giorni infatti sono stati pubblicati i gironi ei calendari relativi alle prime fase della Coppa Italia per Promozione ed Eccellenza così come quelli di Coppa Lombardia per Prima e seconda categoria e Juniores regionali. Il fischio d’inizio delle due competizioni è fissato per il 12-13 settembre. Ma ormai è agli sgoccioli anche il conto alla rovescia per quanto riguarda i calendari ufficiali per la stagione sportiva 2020/21 dei campionati dilettanti per la categoria Eccellenza (3 gironi da 18 squadre), Promozione (6 gironi da 16 squadre), Prima, Seconda e Terza categoria.