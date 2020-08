Calcio dilettanti Mariano e Pontelambrese inserite nel girone B

Calcio dilettanti definiti ieri il CRL ha comunicato i raggruppamenti del campionato Eccellenza 2020/21.

Calcio dilettanti le due lariane se la vedranno con formazioni lecchesi, bergamasche e lodigiane

Nel corso del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia riunitosi ieri è stata definita e approvata la composizione dei gironi per i campionati dilettanti 2020/2021. I raggruppamenti sono stati composti sulla base dei numeri delle iscrizioni già ratificate nel precedente Consiglio utilizzando il criterio geografico, in questa stagione seguito anche per il programma delle Coppe al fine di ridurre i disagi delle trasferte, e ove possibile assecondando le desiderata espresse dalle società.

Nel campionato Eccellenza le squadre sono state suddivise in tre gironi da 18 squadre ciascuno. Il girone che interessa le due squadre nostrane Mariano e Pontelambrese è il B con formazioni lecchesi, lodigiane e bergamasche.

Il girone B Eccellenza

Mariano calcio, Pontelambrese, Albinogandino, Brianza Olginatese, Cisanese, Città di Sangiuliano, Vertovese, Lemine Almenno, Leon Lesmo, Luciano Manara arzanò, Luisiana Pandino, mapello, Codogno, Sancolombiano al Lambro, Sant’Angelo Lodigiano, Speranza Agrate, Trevigliese, Zingonia Verdellino.