Calcio dilettanti prolungata la sospensione delle attività fino al 18 maggio

Calcio dilettanti nuovo comunicato della LND nazionale.

Calcio dilettanti il CR Lombardia attende risposte sulla sua richiesta di sospensione definitiva

Sono giorni importanti per il calcio dilettanti anche per le tante società comasche che attendono notizie e indicazioni sulla ripresa o sullo stop della stagione. Aspettando di conoscere le decisioni del prossimo consiglio federale in programma venerdì 8 maggio la Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di prolungare la sospensione delle attività fino al 18 maggio 2020. Ricordiamo che il CRL Lombardia nei giorni scorsi aveva inoltrato al consiglio nazionale la richiesta di sospendere definitivamente l’attività in regione.

Comunicato ufficiale della LND

La Lega Nazionale Dilettanti, in ottemperanza del DPCM del 26 aprile 2020, ha prorogato la sospensione delle attività sino a tutto il 18 maggio 2020, sia a livello nazionale che territoriale. Resta ferma ogni riserva di adottare eventuali ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari all’esito di specifiche indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie e, comunque, contenute in successivi provvedimenti legislativi.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU