Calcio dilettanti, sabato 14 riunione online per le società Eccellenza, Promozione e 1° Categoria

Novità importanti in vista per il calcio dilettanti anche nostrano. Per domani, venerdì 13 novembre, è previsto il Consiglio direttivo nazionale di Lega e fra i temi all’ordine del giorno è inserito anche quello relativo alla ripresa di tutti i campionati.

Calcio dilettanti, tra i temi del giorno ci sarà anche quello della ripresa di tutti i campionati

“Attendiamo l’esito del Consiglio nazionale e le eventuali indicazioni che ne risulteranno – commenta il presidente regionale Giuseppe Baretti – e poi procederemo alle consultazioni in sede regionale e provinciale con le nostre società affiliate”.

La riunione con le società militanti nei campionati regionali dilettanti e giovanili è prevista già per sabato 14 novembre, alle ore 10 per le categorie Eccellenza e Promozione e alle ore 15 per la Prima categoria. Seguiranno, nelle giornate successive, gli incontri organizzati dalle singole Delegazioni provinciali e rivolte a Seconda, Terza categoria e attività giovanile provinciale.

Le riunioni si svolgeranno sulla piattaforma informatica Zoom. Le credenziali per accedere verranno inviate direttamente agli indirizzi e-mail delle società, suddivise per categoria d’appartenenza.

Il programma delle riunioni con le società lombade di sabato 14 novembre 2020

Ore 10.00: società di Eccellenza e Promozione

Ore 15.00: società di Prima categoria