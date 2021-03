Calcio dilettanti sospesi definitivamente i campionati minori dalla Promozione alla Terza categoria

Calcio dilettanti uscito nelle ultime ore il comunicato ufficiale 191/A della FIGC.

Calcio dilettanti resta per il momento ancora in stand by l’attività giovanile

Brutte notizie per il calcio dilettanti. Una scelta che era nell’aria da ieri 23 marzo è diventata ufficiale. La federazione italiana FIGC infatti ha deciso con il comunicato ufficiale n° 191/A di interrompere definitivamente tutti i campionati dilettantistici dalla Promozione alla Terza categoria fino agli Juniores. Una sospensione che interessa anche molte società della provincia comasca. Una sospensione che porta anche all’annullamento di tutte le classifiche della stagione 2020/21 con esclusione dei Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile e dei Campionati di Serie C/C1 di Calcio a 5 Maschile e Femminile. Un provvedimento estremo che non tocca per il momento l’attività giovanile che rimane in stand by in attesa delle decisioni del Settore Giovanile e Scolastico.

COMUNICATO UFFICIALE N. 191/A della FIGC