Calcio dilettanti un poker di squadre lariane al via in Promozione

Calcio dilettanti il CRL ha definito i raggruppamenti dei campionati 2020/21.

Calcio dilettanti Città di Castello e Fenegrò nel girone A, Arcellasco e Alta Brianza nel girone B

Nel corso del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lombardia riunitosi ieri è stata definita e approvata la composizione dei gironi per i campionati dilettanti 2020/2021. I raggruppamenti sono stati composti sulla base dei numeri delle iscrizioni già ratificate nel precedente Consiglio utilizzando il criterio geografico, in questa stagione seguito anche per il programma delle Coppe al fine di ridurre i disagi delle trasferte, e ove possibile assecondando le desiderata espresse dalle società.

Nel campionato di Promozione le squadre sono state suddivise in sei gironi da 16 squadre ciascuno. Le quattro lariane son state divise Città di Castello e Fenegrò nel girone A, mentre Arcellasco e Alta Brianza nel B.

Girone A

Città di Castello, Fenegrò. Inveruno, Amici dello sport, Aurora Cerro Cantalupo, Besnatese, Gorla Maggiore, Lentatese, Morazzone, Olimpia, Solbiatese, Solese, Uboldese, Union Villa Cassano, Universal Solaro, Valle Olona.

Girone B

Arcellasco, Alta Brianza, Casari Arcore, Dolzago, Aurora, Barzago, COB 91, Cavenago, Cinisello, Colicoderviese, Lissone, Concorezzese, Meda, Muggiò, Olimpiagrenta, Vibe Ronchese.