Calcio femminile arriva la Befana ma la Como women resta prima in classifica

Calcio femminile ieri nel giorno dell’Epifania la B donne ha giocato tre recuperi.

Calcio femminile successi di Lazio, Ravenna, Tavagnacco e le lariane torneranno in campo il 17 gennaio a Vicenza

Nel giorno dell’Epifania il campionat di calcio femminile di serie B ieri ha giocato tre importanti recuperi che però non hanno toccato il primato della Como Women. Il team lariano ha fatto da spettatore interessato dei successi di Lazio, Tavagnacco e Ravenna mentre è stata ancora rinviata Roma-Brescia. Ricordiamo che la Como Women tornerà in campo per chiudere il girone d’andata a Vicenza il 17 gennaio quando lancerà a volta per il titolo d’inverno.

Il calendario dei recuperi di B

Mercoledì 6 gennaio Chievo-Lazio 0-3, Cittadella-Tavagnacco 1-3, Ravenna-Perugia 4-0, Roma-Brescia rinviata; domenica 10 gennaio Perugia-Cittadella, Vicenza-Roma.