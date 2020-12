Calcio femminile che esordio per Marta Varriale con la Como Women

Calcio femminile parla l’ultima arrivata in casa della capolista nostrana di serie B.

Calcio femminile domenica 13 dicembre le lariane ospiteranno un altro big match contr il Ravenna

Il Como Women si gode il suo primato nel campionato di serie B di calcio femminile. Chi fa festa doppia in casa lariana è l’ultima arrivata Marta Varriale che ha bagnato il suo esordio nel team comasco domenica scorsa con il successo pesante nel derby contro il Brescia che ha confermato la fuga solitaria. Il forte difensore classe 1994 ha voluto così sottolineare: “Non ci poteva essere esordio migliore che vincere una sfida importante come quella col Brescia, sono molto contenta. Ho scelto di venire a giocare per il Como Women perché qua c’è un grandissimo progetto, con grandi ambizioni e sono molto felice della scelta che ho fatto”. Ricordiamo che Varriale e la Como Women torneranno in campo da capoliste per l’11° turno d’andata domenica 13 dicembre quando ospiteranno tra le mura amiche di Ponte Lambro il big match contro il Ravenna (ore 14.30). Intanto oggi mercoledì 9 dicembre il torneo cadetto gioca due partite di recupero Orobica-Chievo del 6° turno e Lazio-Pomigliano del 7° turno.

La classifica di serie B femminile

Como 17; Cesena, Pomigliano 14; Ravenna, Brescia 13; Tavagnacco, Chievo, Lazio 11; Vicenza 8; Cittadella, Pontedera 7; Orobica 6; Roma, Perugia 3.