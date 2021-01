Calcio femminile Cometa Como domani chiude l’andata di A2 a 5 in Piemonte

Calcio femminile si apre un weekend importante per le due squadre lariane.

Calcio femminile la Como Women aprirà il ritorno di B ospitando il Perugia per riprendere a vincere

Si apre oggi un weekend molto interessante per il calcio femminile anche nostrano. In serata viene inaugurato l’ultimo turno d’andata del campionato di serie A2 di calcio a 5 che nel girone A vedrà domani la Cometa Como al giro di boa sul campo piemontese della TopFive Torino. Un autentico scontro diretto tra due squadre a centro classifica divise da sole due lunghezze che premiano le lariane a caccia di un risultato positivo per chiudere al meglio la prima parte di stagione regolare.

Programma dell’11° turno, ultimo d’andata A2

Oggi sabato 23 gennaio ore 20 Padova-Jasnagora; domenica 24 gennaio 2021 ore 15 TopFive-Cometa, Mediterranea-Verona, Città di Thiene -Vip C 5, Pero-Duomo Chieri; rinviata Cus Cagliari-Italgirls.

Classifica girone A serie A2 femminile

Padova Femminile, Audace Verona 23; Jasnagora 19; Per0 18; Duomo Chieri 12; Vip5 10; Città di Thiene 9; Cometa Como 8; Top Five 6; Mediterranea Cagliari 5; Cus Cagliari 4; Italgirls 1.

Domani domenica 24 gennaio inizierà anche il girone di ritorno del campionato di serie B femminile con la Como Women che dopo aver chiuso l’andata con il pareggio a Vicenza e il secondo posto in classifica, ripartirà ospitando a Ponte Lambro alle ore 14.30 il Perugia. Ricordaimo che all’andata nel match d’esordio proprio a Perugia la squadra lariana vinse largamente sul campo ma poi venne sconfitta a tavolino per un irregolarità durante la gara. Anche per questo motivo c’è tanta voglia di tornare al successo in casa comasca come sottolinea il tecnico in seconda della Como Women Daniel Stremiz: “Domenica inizia il ritorno e come sempre cercheremo di vincere giocando bene, mettendo in campo qualità e carattere”.

Il calendario del 14° turno primo di ritorno di serie B

Domenica 24 gennaio ore 14.30 Brescia-Vicenza, Cesena-Ravenna, Chievo-Cittadella, Lazio-Pontedera, Orobica-Roma, Como-Perugia; Tavagnacco-Pomigliano rinviata.

La classifica di serie B femminile

Pomigliano 26; Como Women 24; Cesena 21; (Lazio, Tavagnacco 20; Cittadella, Brescia 17; Ravenna 16; Vicenza, Orobica 13; Chievo 12; Pontedera 11; Perugia 4; Roma 3.