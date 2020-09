Calcio femminile Como Women a rischio la vittoria d’esordio in serie B a Perugia

Calcio femminile un’irregolarità nei cambi potrebbe costare la sconfitta a tavolino al club lariano.

Calcio femminile rinviata anche la presentazione ufficiale delle maglie prevista per oggi e spostata a venerdì 18 presso il Comune di Como

Il calcio femminile lariano non ha fatto in tempo a salutare l’imperioso debutto della Como Women corsara per 3-0 domenica scorsa a Perugia che già deve aspettare con qualche allarme il responso del giudice sportivo. Già perchè la gara rischia di essere omologato con la vittoria a tavolino delle umbre in quanto il club comasco avrebbe irregolarmente effettuato sei sostituzioni durante la gara anzichè le 5 consentite. Ora come detto si aspetta la decisione del giudice sportivo. Sarebbe un peccato però se una leggerzza così costasse la sconfitta a tavolino per 0-3 e rendesse ininfluente l’ottimo esordio del team azzurro. Como che tormerà in campo domenica prossima in casa sul campo di Ponte Lambro dove debutterà alle ore 15 contro la Roma che nel primo match ha battuto l’Orobica.

Rinviata la presetazione ufficiale delle maglie 2020/21

L’ultima ora in casa Como Women riporta anche che la presentazione ufficiale prevista per oggi delle nuove maglie di gioco del club comasco è stata rinviata a venerdì 18 settembre alle ore 12.30 sempre presso la prestigiosa Sala Stemmi del Comune di Como.