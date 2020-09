Calcio femminile Como Women archiviato il primo ko ora pensa al riscatto

Calcio femminile risultati del 1° turno del campionato Primavera femminile.

Calcio femminile le under19 lariane domenica 4 ottobre debutteranno in casa contro il Vicenza

Si è aperto nel weekend scorso il campionato Primavera di calcio femminile che vede ai nastri di partenza nel girone 1 anche il Como Women. L’esordio per la squadra lariana purtroppo è stato subito in salita contro una delle corazzate del girone, l’Inter che ha travolto le u19 azzurre per 5-0. Ora le giovani comasche cercheranno il riscatto già domenica 4 ottobre nel debutto casalingo contro Vicenza che nella prima giornata ha perso anch’essa in casa contro il Tavagnacco per 0-2.

I risultati del 1° turno andata girone 1

Cittadella-Hellas Verona rinviata

Inter-Como 5-0

Brescia-Juventus 0-3

Chievo-Sassuolo 1-5

San Marino-Orobica 4-0

Vicenza -Tavagnacco 0-2

Classifica Girone 1

Inter, Juventus, Tavagnacco, Sassuolo, San Marino 3; Como, Cittadella, Hellas Verona, Chievo, Orobica, Vicenza, Brescia 0

Il programma del 2° turno andata girone 1 domenica 4 ottobre

Como-Vicenza, Hellas Verona-San Marino, Juventus-Chievo, Orobica-Brescia, Sassuolo-Cittadella, Tavagnacco-Inter