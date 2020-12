Calcio femminile, Como Women beffata dal Tavagnacco sotto l’albero

Calcio femminile risultati del 12° turno d’andata di serie B donne.

Calcio femminile il team lariano ko in casa per 1-2 e agganciato in vetta da Pomigliano

Si chiude in modo beffardo il 2020 della Como Women che ha perso il 12° turno del campionato di calcio femminile di serie B. Il team lariano infatti nel penultimo turno d’andata è stato sorpreso in casa dal Tavagncco che si è imposto per 1-2. Co questo ko la Como Women è stata così agganciata in vetta a quota 20 dal Pomigliano. Como che tornerà in campo il 3 gennaio per giocare il recupero contro il Chievo in programma ancora tra le mura amiche di Ponte Lambro per provare ad aprire nel migliore dei modi il nuovo anno.

Risultati del 12° turno d’andata di serie B femminile Domenica 20 dicembre ore 14.30: Como-Tavagnacco 1-2, Brescia-Pomigliano 0-1, Cesena-Orobica 1-1, Lazio-Vicenza 3-2, Perugia-Pontedera 0-0, Ravenna-Cittadella 2-3; rinviata Chievo-Roma.