Calcio femminile, Como Women debutta in casa contro il San Marino Academy

Calcio femminile, oggi si apre la Coppa Italia 2020/21.

Calcio femminile, il girone C delle lariane è completato dalla quotata Fiorentina

Giornata importante per il calcio femminile e per il Como Women: si apre la Coppa Italia 2020/21. La squadra lariana che veleggia imbattuta in serie B, debutta oggi nel girone C ospitando alle ore 15 tra le mura amiche di Ponte Lambro il San Marino Academy di serie A. Ricordiamo che il girone C è completato da un top team di serie A come la Fiorentina avversaria della comasche a novembre. Le 24 società – 12 di Serie A e 12 di Serie B – sono state divise in 8 gruppi da tre squadre ciascuno.

Ecco tutti i gironi

Gruppo A: Florentia, Hella Verona, Cittadella

Gruppo B: Inter, Lazio, Brescia

Gruppo C: Fiorentina, San Marino, Como Women

Gruppo D: Empoli, Ravenna, Chievo Verona

Gruppo E: Juventus Women, Pink Bari, Pomigliano

Gruppo F: Milan, Orobica, Cesena

GRUPPO G: Sassuolo, Napoli, Pontendera

GRUPPO H: Roma femminile, Tavagnacco, Roma Calciofemminile.

La formazione della Como Women oggi in campo alle 15

Bettineschi

Vergani

Cascarano

Fusar Poli

Pellegrinelli

Segalini

Vivirito

Ferrario

Rognoni

Rizzon

Franco