Calcio femminile Como Women doma Ravenna e resta ancora da sola in testa

Calcio femminile risultati dell’11° turno di serie B donne.

Calcio femminile decisiva la rete nel secondo tempo segnata dalla bomber Alice Cama

Il turno numero 11 d’andata del campionato di calcio femmiile di serie B conferma la leadership della Como Women che nel big match di Ponte Lambro ha battuto per 1-0 una coriacea Ravenna. Dopo il primo tempo equilibrato e finito 0-0, a decidere la contesa è stata la rate segnata da Alice Cama. Como così sale a quota 20 punti da sola in vetta e tornerà in campo domenica 20 dicembre ancora in casa contro il Tavagnacco per il penultimo turno d’andata.

Programma dell’11° turno di serie B

Oggi domenica 13 dicembre: ore 12.30 Pomigliano-Orobica 2-1; ore 14.30: Como-Ravenna 1-0, Cittadella-Cesena 1-0, Pontedera-Brescia 2-3, Tavagnacco-Perugia 5-0, Vicenza-Chievo 2-2. Rinviata Roma-Lazio.

La classifica di serie B femminile

Como 20; Pomigliano 17; Brescia 14; Cesena, Tavagnacco Lazio 14; Ravenna 13; Chievo 12; Cittadella 10; Orobica, Vicenza 9; Pontedera 7; Roma, Perugia 3.