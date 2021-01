Calcio femminile Como Women fermata sul pari a Vicenza e perde la vetta

Calcio femminile: i risultati del 13° turno ultimo d’andata di serie B rosa.

Calcio femminile il team lariano fa 1-1 in Veneto e ora è secondo dietro il Pomigliano capolista

Si è giocato ieri, domenica 17 gennaio 2021, il 13° e ultimo turno del girone d’andata del campionato di serie B di calcio femminile che non ha però riservato buone nuove alla Como Women. Il team lariano infatti è stato fermato a Vicenza sul pareggio per 1-1 e così ha anche perso la prima posizione in classifica a scapito del Pomigliano che invece ha vinto in casa per 3-1 contro il Ravenna. Dopo aver chiuso sullo 0-0 il primo tempo nella ripresa è stato il Vicenza a passare in vantaggio con Yeboaa. Poi però le lariane hanno pareggiato con Rognoni al 35′ evitando quella che sarebbe stata una sconfitta pesante. Como ora e è secondo e tornerà in campo tra le mura amiche di Ponte Lambro domenica 24 gennaio quando aprirà il girone di ritorno ospitando il Perugia. Nel match d’andata giocato a settembre ricordiamo che le comasche nonostante avessero vinto sul campo persero poi la gara d’esordio a tavolino per un’irregolarità punita dal giudice sportivo con lo 0-3.

Risultati del 13° turno ultimo d’andata di serie B

Domenica 17 gennaio Cittadella-Brescia 1-1, Orobica-Perugia 1-0, Pomigliano-Ravenna 3-1, Pontedera-Chievo 1-0, Roma-Cesena 0-1, Vicenza-Como 1-1. Rinviata Tavagnacco-Lazio,

La classifica di serie B femminile

Pomigliano 26; Como Women 24; Cesena 21; (Lazio, Tavagnacco 20; Cittadella, Brescia 17; Ravenna 16; Vicenza, Orobica 13; Chievo 12; Pontedera 11; Perugia 4; Roma 3.

Il calendario del 14° turno primo di ritorno di serie B

Domenica 24 gennaio ore 14.30 Brescia-Vicenza, Cesena-Ravenna, Chievo-Cittadella, Lazio-Pontedera, Orobica-Roma, Como-Perugia; Tavagnacco-Pomigliano rinviata.