Calcio femminile Como Women giro di boa domani pomeriggio a Vicenza

Calcio femminile la squadra lariana torna in campo per confermarsi in vetta al torneo cadetto

Vigilia di giro di boa per il campionato italiano di calcio femminile di serie B. Domani infatti il torneo cadetto rosa gioca il suo 13° turno, ultimo del girone d’andata, anche se per la verità all’appello mancano da giocare molti recuperi. Quindi per la volata al titolo d’inverno bisognerà aspettare ancora un pochino anche se domani chi cercherà di concludere al meglio la sua prima parte di stagione regolare sarà proprio la Como Women che ha giocato tutti i suoi impegni e si gode il suo primato a quota 23 punti in compartecipazione con il Pomigliano. La squadra lariana torna in campo a distanza di quel 3 gennaio quando vinse il recupero casalingo contro il Chievo per 3-0 e lo faraà come detto domani ospite del Vicenza alle ore 14.30. Con il nuovo anno il mercato ha portato anche un nuovo rinforzo alle azzurre comasche: la giovane attaccate danese Sasja Hansen che promette di dare manforte al reparto offensivo azzurro. Una sfida quella di domani a Vicenza alla portata della Como Women ma da non sottovalutare contro una buona avversaria anche se un pò attardata in classifica a quota 12 punti. Da segnalare che anche il cartellone di domani non sarà completo visto che è stata rinviata la sfida Tavagnacco-Lazio

Il calendario del 13° turno ultimo d’andata

Domenica 17 gennaio ore 14.30 Cittadella-Brescia, Orobica-Perugia, Pomigliano-Ravenna, Pontedera-Chievo, Roma-Cesena, Vicenza-Como. Rinviata Tavagnacco-Lazio,

La classifica di serie B femminile

Como Women (12 partite giocate), Pomigliano (11) 23; Lazio (10), Tavagnacco (11) 20; Cesena (12) 18; Brescia (11), Ravenna (10), Cittadella 16 (9); Chievo (11), Vicenza (10) 12; Orobica (11) 10; Pontedera (11) 8; Perugia (11) 4; Roma (6) 3.