Calcio femminile Como Women rinvia ancora la presentazione delle maglie ufficiali 2020/21

Anche il calcio femminile lariano è rimasto toccato profondamente dalla recente scomparsa di Don Roberto Malgesini come anche la Como Women che ha deciso, rispettando la giornata di lutto cittadino proclamata dal Comune di Como, di rinviare ancora la conferenza stampa di presentazione delle maglie gara della stagione 2020/21 prevista per oggi. Il nuovo appuntamento è fissato per martedì 22 settembre, alle ore 12.30, sempre presso la prestigiosa Sala Stemmi del Comune di Como.