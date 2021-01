Calcio femminile Como Women spettatrice da capolista di tre recuperi

Calcio femminile l’Epifania regala oggi tre gare molto interessanti di serie B.

Calcio femminile le lariane torneranno in campo il 17 gennaio per il giro di boa a Vicenza

Tempo di recuperi anche per questo giorno dell’Epifania per il campionato di calcio femminile di serie B. La Como Women dopo aver vinto il suo recupero di domenica scorsa contro il Chievo guarda da spettatrice e dall’alto del suo primo posto le tre gare in programma. Già giocata in mattinata Chievo-Lazio con il successo esterno delle capitoline per 0-3. Nel pomeriggio invece Cittadella-Tavagnacco e Ravenna-Perugia. Ancora rinviata invece Roma-Brescia. Ricordiamo che la Como Women tornerà in campo per chiudere il girone d’andata a Vicenza il 17 gennaio.

Il calendario dei prossimi recuperi

Mercoledì 6 gennaio Chievo-Lazio 0-3, Cittadella-Tavagnacco, Ravenna-Perugia, Roma-Brescia rinviata; domenica 10 gennaio Perugia-Cittadella, Vicenza-Roma.

La classifica di serie B femminile

Como, Pomigliano 23; Lazio 20; Cesena 18; Tavagnacco 17; Brescia 16; Cittadella, Ravenna 13; Chievo 12; Orobica 10; Vicenza 9; Pontedera 8; Perugia 4; Roma 3.