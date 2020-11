Calcio femminile Como Women spettatrice dell’ultima gara del suo girone C

Calcio femminile nel weekend il campionato di serie B si ferma per la Coppa Italia.

Calcio femminile lariane già eliminate avendo perso sia con San Marino che con la Fiorentina

Il campionato di calcio femminile di serie B osserva in questo weekend un turno di riposo in occasione dell’ultima giornata della prima fase di Coppa Italia. Ferma la Como Women che ha già giocato i due incontri nel girone C perdendoli entrambi in casa il 27 settembre per 3-4 contr il San Marino e poi il 1 novembre con la Fiorentina per 1-6. Domani il passaggio del turno si deciderà con il 3° e ultimo incontro San Marino-Fiorentina. La Como Women invece tornerà in campionato domenica 29 novembre quando alle ore 14.30 per il 9° turno d’andata ospiterà a Ponte Lambro il Pomigliano pariclassifica a quota 11 punti ma con due gare in meno giocate rispetto alle lariane.

La classifica di serie B femminile

Ravenna 13; Pomigliano, Tavagnacco, Cesena, Como, 11; Lazio, Brescia 10; Vicenza 8; Cittadella 7; Chievo, Orobica 5; Pontedera 4; Roma, Perugia 3.