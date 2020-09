Calcio femminile Como women subito corsaro a Perugia

Calcio femminile esordio con il botto in serie B per il club lariano.

Calcio femminile la squadra di mr Pablo Wergifker ha calato il tris vincente con reti di Ferrario, Fusar Poli e Rognoni

E’ scattato il campionato di calcio femminile di serie B e subito partenza con il botto per la Como women. Il team di mr Pablo Wergifker ha esordito domenica nel campionato cadetto sbancando il campo di Perugia con un secco 3-0 maturato già al termine del primo tempo grazie alle reti di Ferrario al 26′, Fusar Poli al 36′ e Rognoni al 43′. Domenica prossima Como che per il secondo turno debutterà in casa ospitando al Roma.

Il tabellino di perugia-Como Women 0-3

Marcatori: 1° tempo Ferrario al 26′, Fusar Poli al 36′ e Rognoni al 43′

Como Women: Russo, Vergani, Cascarano, Fusar Poli, Pellegrinelli, Viviaito, Gomes Olivares, Ferrario, Rognini, Rizzon, Franco.

Risultati del 1° turno serie B

Cittadella-Chievo 2-1

Perugia-Como 0-3

Pomigliano-Tavagnacco 2-2

Pontedera-Lazio 1-10

Ravenna-Cesena 2-0

Roma-Orobica 2-0

Vicenza-Brescia 0-0

Classifica

Como, Roma, Lazio, Ravenna, Cittadella 3; Pomigliano, Tavagnacco, Brescia, Vicenza 1; Chievo, Perugia, Cesena, Orobica, Pontedara 0.

Prossimo turno domenica 20 settembre ore 15

Brescia-Perugia

Cesena-Pomigliano

Chievo-Ravenna

Lazio-Cittadella

Orobica-Vicenza

Como-Roma

Tavagnacco-Pontedera