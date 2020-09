Calcio femminile doppia amichevole per la Como women Primavera contro Milan e Inter

Calcio femminile weekend in campo anche per il settore giovanile del club lariano.

Calcio femminile allenamento domenicale ad Appiano Gentile anche per la squadra Giovanissime

Nel panorama del calcio femminile nostrano la Como Women è tornata in campo e lo ha fatto non solo con la sua brillante prima squadra che sta veleggiando in vetta alla serie B nazionale. Infatti in casa comasca sta scaldando i motori in vista del debutto in campionato di categoria anche la formazione Primavera. In preparazione dell’esordio ufficiale che avverrà domenica 27 settembre sul campo dell’Inter la squadra lariana ha infatti giocato un doppio test amichevole nello scorso weekend: sabato 19 nel pomeriggio ad Appiano Gentile la Como women ha ospitato il Milan mentre domenica 20 ha sfidato proprio le pari età dell’Inter.

Sempre ieri ad Appiano Gentile sono scese in campo anche le Giovanissime del club lariano che sotto la regia di mr Marzio De Gaetano hanno svolto un proficuo allenamento domenicale.