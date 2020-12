Calcio femminile, è tornata in campo anche la Primavera della Como Women 

Calcio femminile aspettando l’11° turno del campionato di serie B.

Calcio femminile domani la prima squadra lariana ospiterà alle 14.30 il big match con il Ravenna

Il calcio femminile si prepara a vivere l’11° turno di serie B in programma domani ma in casa della Como Women oltre ad aspettare il big math casalingo contro il Ravenna si celebre con piacere il ritorno in campo anche della squadra Primavera. Il giovane team lariano infatti nelle ultime ore ha ripreso ad allenarsi sul campo amico, un segno di speranza in vista del ritorno alla normalità agonistica.

Intanto come detto domani alle ore 14.30 la prima squadra della Como Women da capolista ospiterà la sfida d’alta quota contro il Ravenna sul campo amico di Ponte Lambro per provare ad avvalorare il suo primato nella serie cadetta. Purtroppo il campionato di serie B anche in questo turno vede un rinvio il derby capitolino Roma-Lazio.

Programma dell’11° turno di serie B

Domenica 13 dicembre: ore 12.30 Pomigliano-Orobica; ore 14.30: Como-Ravenna, Cittadella-Cesena, Pontedera-Brescia, Tavagnacco-Perugia, Vicenza-Chievo. Rinviata Roma-Lazio.

La classifica di serie B femminile

Como 17; Cesena, Pomigliano, Lazio 14; Ravenna, Brescia 13; Tavagnacco, Chievo 11; Orobica 9; Vicenza 8; Cittadella, Pontedera 7; Roma, Perugia 3.