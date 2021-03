Calcio femminile Fabio Calcaterra è il nuovo allenatore della Como Women di serie B

Calcio femminile il club lariano ha ufficializzato la nuova guida tecnica della prima squadra.

Il calcio femminile nostrano aspettava di conoscere la nuova guida tecnica della Prima squadra della Como Women dopo l’esonero da mister Pablo Wergifker e dal suo assistente, Daniel Stremiz. La società del presidente Stefano Verga ha così annunciato che il nuovo allenatore del team lariano è Fabio Calcategrra, mr di lungo corso ai massimi livelli nazionali che avrà il compito di provare a portare più in alto possibile le azzurre nella serie cadetta.

Questo il comunicato ufficiale del Como Women

“Il Como Women comunica di avere affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a Fabio Calcaterra. Mister Calcaterra vanta un lungo passato nel calcio professionistico, prima come giocatore (in Serie A e in Serie B con le maglie di Inter, Lazio, Bari e Cesena) e successivamente come tecnico e dirigente, sempre ai massimi livelli nazionali. Il Club gli rivolge un caloroso benvenuto e auguri di buon lavoro”.