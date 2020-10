Calcio femminile ieri brutto stop casalingo per la Como Women

Calcio femminile i risultati del 5° turno d’andata di serie B donne.

Calcio femminile il team lariano beffato in casa dall’Orobica Bergamo per 0-1

Il 5° turno d’andata del campionato di calcio femminile di serie B ha riservato una brutta sorpresa alla Como Women che ieri è stata beffata in casa dall’Orobica Bergamo per 0-1. Una brusca frenata per il team lariano che perde terreno dalle prime della classe. Decisiva ieri la rete segnata nel finale di primo tempo da Zigic per il team bergamasco che poi nella ripresa le azzurre di casa non sono riuscite a rimediare. Como Women che tornerà in campo domenica 25 ottobre ospite del Cittadella.

Programma del 5° turno d’andata

Domenica 18 ottobre ore 15: Como-Orobica Bergamo 0-1, Chievo-Pomigliano 0-0, Cittadella-Roma rinviata, Lazio-Brescia 3-3, Perugia-Vicenza 0-4, Pontedera-Cesena 0-2, Tavagnacco-Ravenna 0-0.

a nuova classifica di serie B femminile

Pomigliano 11; Lazio, Ravenna, Cesena 9; Brescia, Tavagnacco, Vicenza 8 Como, Cittadella 7; Chievo 5; Orobica 4 Roma, Perugia 3; Pontedera 1.

Programma del 6° turno d’andata

Domenica 25 ottobre ore 15: Cesena-Lazio, Cittadella-Como, Orobica-Chievo, Pomigliano-Perugia, Ravenna-Brescia, Roma-Pontedera, Vicenza-Tavagnacco.