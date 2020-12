Calcio femminile il bilancio e gli auguri del presidente della Como Women

Calcio femminile parla il numero uno del club lariano primo in serie B.

Calcio femminile “La prima squadra sta andando bene e speriamo di raggungre l’obiettivo della massima serie”

Nel panorama del calcio femminile nostrano chi si gode questa sosta natalizia in vetta è la Como Women prima in classifica nel campionato nazionale di serie B. Dopo il ko casalingo prenatalizio contro il Tavagnacco la squadra lariana tornerà in campo il 3 gennaio per giocare il recupero contro il Chievo in programma ancora tra le mura amiche di Ponte Lambro e per provare ad aprire nel migliore dei modi il nuovo anno. Intanto ha preso la parola il presidente della Como Women Stefano Verga per inviare i suoi aiguri speciali a tutte le atlete, staff e famiglie.

Il pensiero e gli auguri del Presidente Stefano Verga “Voglio rivolgere i miei auguri a tutti i tecnici e i dirigenti del settore giovanile: so che è stato un anno difficile. Spero e mi auguro con tutto il cuore che i vostri allenamenti e le vostre partite possano riprendere nel più breve tempo possibile per ripagarvi del grande lavoro che sta facendo. Un mondo senza sport è davvero triste. La prima squadra sta andando bene e speriamo di raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati per creare beneficio a tutto il movimento, arrivare alla massima serie. Tanti auguri di buon Natale, felice anno nuovo e FORZA COMO WOMEN!!!”.