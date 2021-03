Calcio femminile in B Como Women cerca la vittoria sul campo del Chievo

Calcio femminile domenica in campo per le due principali squadre lariane.

Calcio femminile inA2 di calcio 5 la Cometa ospita a Cernobbio lo Jasnagora

Si annuncia una domenica in campo importante per le due principali portacolori del calcio femminile lariano. In serie B la Como Women va a caccia del successo pesante sul campo del Chievo Verona che all’andata sconfisse per 3-0 in casa. In serie A2 di calcio a 5 invece la Cometa Como è attesa da un turno casalingo non facile che la vedrà ospitare a Cernobbio le sarde dello Jasnagora che all’andata s’imposero per 5-1.

Il programma del 20° turno di serie B

Domenica 28 marzo Cesena-Tavagnacco, Cittadella-Perugia, Orobica-Brescia, Pomigliano-Lazio, Ravenna-Pontedera, Roma-Vicenza, Chievo-Como Women.

La nuova classifica di serie B femminile

Pomigliano 36; Cesena, Como Women, Tavagnacco 31; Ravenna 30; Lazio 29; Brescia, Vicenza 26; Orobica 25; Cittadella 24; Roma 21; Chievo 18; Pontedera 16; Perugia 5.

Programma del 20° turno di serie A2 calcio a 5

Domenica 28 marzo ore 16 Cometa-Jasnagora, Verona-Pero, Duomo Chieri-Cus Cagliari, Mediterranea-Città di Thiene, Vip C 5-Top Five. Riposa Oadova.

Classifica girone A serie A2 femminile

Verona, Padova 42; Pero 33; Dumo Chieri 28; Vip C 5 23; Jasnagora 22; Città di Thiene 18; Top Five, Cus Cagliari 15; Cometa Como 8; Mediterranea 6.