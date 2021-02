Calcio femminile in B Pomigliano pareggia e la Como Women resta seconda a 2 punti

Calcio femminile weekend da spettatrici per le due squadre lariane in rosa.

Calcio femminile in A2 di calcio a 5 turno di riposo forzato per la Cometa Como

E’ stato un weekend da spettatrici per le due principali squadre di calcio femminile della nostra provincia. In serie B la Como Women ha guardato con interesse ai recuepri del suo girone con la capolista Pomigliano che è stata fermata sul 3-3 in casa dal Vicenza mentre la Roma prossimo avversaria delle lariene domenica 7 febbraio a Ponte Lambro ha pareggiato 1-1 con il Brescia. Como Women che resta seconda in classifica a due punti dal Pmigliano e con 3 punti di vantaggo sul Ravenna che ieri ha battuto la Lazio.

Serie B recuperi di domenica 31 gennaio

Pomigliano-Vicenza 3-3, Pontedera-Cittadella 0-0, Ravenna-Lazio 1-0, Roma-Brescia 1-1.

Il calendario del 15° turno primo di ritorno di serie B

Domenica 7 febbraio ore 14.30 Roma-Como, Cittadella-Lazio, Perugia-Brescia, Pomigliano-Cesena, Pontedera-Tavagnacco, Ravenna-Chievo, Vicenza-Orobica.

La nuova classifica di serie B femminile

Pomigliano 27; Como Women 25; Ravenna 22; Cesena, Lazio 21; Tavagnacco 20; Cittadella, Brescia 19; Orobica, Chievo, Vicenza 15; Pontedera 13; Perugia, Roma 5.

Nel campionato di serie A2 di calcio a 5 turno di riposo forzato per la Cometa Como che ha dovuto rinviare la gara prevista in Sardegna contro la Mediterranea Cagliari e valida per il 1° turno di ritorno. Un turno caratterizzato da ben 4 gare rinviate. La Cometa Como tornerà in campo a Cernobbio domenica 7 febbraio contro il Città di Thiene.

Programma dell’1° turno di ritorno di A2

Domenica 31 gennaio Pero-Jasnagora 0-0, Audace Verona-Duomo Chieri 5-2; anticipo 15° turno TopFve-Città di Thiene 4-3, rinviate Mediterranea Cagliari-Cometa, Città di Thiene-Italgirls, Padova-Vip5, TopFive-Cus Cagliari.

Classifica girone A serie A2 femminile

Audace Verona 29; Padova Femminile 26; Jasnagora 20; Per0 19; Duomo Chieri 15; TopFive 12; Vip5 10; Città di Thiene 9; Cometa Como 8; Mediterranea Cagliari 5; Cus Cagliari 4; Italgirls (fuori classifica).

Programma dell’13° turno, 2° di ritorno di A2

Domenica 7 febbraio Cometa Como-Città di Thiene, Cus Cagliari-Padova, Duomo Chieri-Mediterranea, Italgirls-Pero, Jasnagora-TopFive, Vip C5-Audace Verona.