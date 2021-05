Calcio femminile la Cometa Como vince gara 1 contro la Mediterranea e vede la salvezza

Calcio femminile sono iniziati i playout di serie A2 di calcio a 5 donne.

Calcio femminile le lariane vincono in casa 5-3 e domenica 23 giocheranno in Sardegna la gara di ritorno

Buone nuove per il calcio femminile lariano arrivano dalla serie A2 del calcio a 5 e dalla Cometa Como unica nostra portacolori. Il team lariano di coach Stefano Corrias dopo aver chiuso la stagione regolare del girone A a quota 12 punti deve ora conquistarsi la salvezza giocando il doppio turno dei playoit contro la Mediterranea Cagliari che aveva chiuso a quota 13. E i playout sono iniziati nel mondo migliore per la Cometa che domenica scorsa ha vinto in casa, presso il palazzetto di Cernobbio la gara d’andata dello spareggio salvezza battendo le sarde per 5-3. Una sfida molto scoppiettante fin da subito visto che le lariane sono passate in vantaggio al 1′ con Brumana ma le sarde hanno immediatamente pareggiato con Furno al 2′. Botta e risposta che è continuato con il nuovo vantaggio comasco ancora firmato da Brumana al 5′ a cui è seguito il terzo goal locale con Rinaldi che ha fissato il punteggio del primo tempo sul 3-1. Ripresa ancora esplosiva con la Mediterranea che ha provato a rientrare ma ha dovuto subire prima l’espulsione di Muggironi epoi la quarta rete lariana ad opera della scatenata Brumana. Le ospiti però non si sono arrese e si sono portate sul 4-2 ancora con Furno a cui però pochi mnti dopo ha risposto la lariana Del Vecchio che ha ristabilito le distanze rendendo inutile l’ultima segnatura ospite della solita Furno che ha fissato il punteggio finale sul 5-3. Una bella vittoria con due retri di scarto che possono essere un buon tesoretto in vista del match di ritorno in programma domenica 23 maggio in Sardegna. Cometa che a questo punto potrà anche perdere con una rete di scarto per brindare alla salvezza in serie A2.

Il tabellino di gara1 Cometa Como-Mediterranea Cagliari 5-3 (3-1)

Marcatori: primo tempo 1′ Brumana, 2′ Furni, 5′ Brumana, 7′ Rinaldi; secondo tempo 5′ Brumana, 10′ Furno, 10′ Del vecchio.

Cometa: Livraghi, Caminada, Casella, V. Mascetti, Rinaldi, Riva, Gavazzi, M. Mascetti, Benvenuto, Del Vecchio, Stucchi, Brumana, All. Corrias.