Calcio femminile la Como Women apre il nuovo anno tonando alla vittoria

Calcio femminile: la squadra lariana ha vinto bene il recupero di serie B.

Calcio femminile le comasche hanno battuto il Chievo 3-0 e si confermano in vetta con il Pomigliano

Si apre nel migliore dei modi per la Como Women il 2021 del campionato di calcio femminile di serie B. La squadra lariana infatti ieri, domenica 3 gennaio 2021, ha vinto il recupero casalingo a Ponte Lambro contro il Chievo per 3-0 grazie alla doppietta segnata da Ferrrario e alla rete di Vivirito conservando così la testa del girone in coabitazione del Pomigliano che da parte sua ha regolato il Perugia per 4-0. Ora spazio tra il 6 e il 10 gennaio a una serie di recuperi che però non vedranno protagonista la Como Women che invece tornerà in campo domenica 17 gennaio quando chiuderà l’andata a Vicenza.

I recuperi di domenica 3 gennaio

Oggi ore 14.30 Como Women- Chievo 3-0, Pomogliano-Perugia 4-0, Tavagnacco-Cesena 1-3.

La classifica di serie B femminile

Como, Pomigliano 23; Cesena 18; Tavagnacco, Lazio 17; Brescia 16; Cittadella, Ravenna 13; Chievo 12; Orobica 10; Vicenza 9; Pontedera 8; Perugia 4; Roma 3.

Il calendario dei prossimi recuperi

Mercoledì 6 gennaio Chievo-Lazio, Cittadella-Tavagnacco, Ravenna-Perugia, Roma-Brescia; domenica 10 gennaio Perugia-Cittadella, Vicenza-Roma.