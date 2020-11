Calcio femminile la Como Women ospita il Pomigliano per la vetta

Calcio femminile oggi 9° turno d’andata del campionato di serie B donne

Calcio femminile il big match in programma nel pomeriggio a Ponte Lambro alle 14.30

La serie B di calcio femminile torna in campo oggi pomeriggio e anche anche la Como Women che alle ore 14.30 a Ponte Lambro ospita per il 9° turno d’andata la matricola terribile del Pomigliano. La squadra campana infatti è pari classifica delle lariane ma da neopromossa non ha ancora perso ed è meritatamente nelle zona di vertice del torneo. Un ostacolo con facile quindi per la squadra diretta da mr Pablo Wergifker che potrebbe in caso di vittoria issarsi al primo posto complice il rinvio della capolista Ravenna. Oggi infatti ben tre sono le gare sono state rinviate Vicenza-Ravenna, Perugia-Roma e Lazio-Orobica.

Programma del 9° turno andata

Oggi domenica 29 novembre ore 14.30 Como-Women-Pomigliano, Brescia-Cesena, Pontedera-Cittadella, Tavagnacco-Chievo; rinviate Vicenza-Ravenna e Perugia-Roma; Lazio-Orobica, rinviata al 10 gennaio 2021.

La classifica di serie B femminile

Ravenna 13; Pomigliano, Tavagnacco, Cesena, Como, 11; Lazio, Brescia 10; Vicenza 8; Cittadella, Pontedera 7; Chievo, Orobica 5; Roma, Perugia 3.