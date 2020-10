Calcio femminile La Como Women programma due Open days per bambine e ragazze

Calcio femminile il club lariano organizza due nuovi appuntamenti per le giovani.

Calcio femminile lunedì 5 e 12 ottobre doppio allenamento per le nate da 2007 al 2014

Doppio appuntamento da non perder per il calcio femminile giovabile nostrano. La Como Women infatti ha organizzato due giornate di Open days per lunedì 5 e lunedì 12 ottobre alle ore 17.30 presso il centro sportivo di Appiano Gentile riservato a tutte le bambine e ragazze nate dal 2007 al 2014 (non tesserate per altre società) che potranno svolgere un allenamento sotto la guida di istruttori qualificati. per ulteriori in informazioni rivolgersi ai tel 3348445977 (Gianni) o 3471351959 (Italo).