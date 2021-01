Calcio femminile la Como Women pronta ad aprire il 2 gennaio il suo 2021

Calcio femminile tempo di recuperi nel campionato di serie B donne.

Calcio femminile domenica la squadra lariana ospiterà il Chievo nel match valido per il 7° turno d’andata

Anche il calcio femminile di serie B si prepara ad aprire il suo 2021 e la stessa Como Women sta per tornare di nuovo in campo. Già perchè archiviata l’ultima sconfitta del 2020 subita in casa contro il Tavagnacco per 1-2 il 20 dicembre scorso, ora il team lariano già domenica 2 gennaio tornerà sul campo amico di Ponte Lambro per recuperare la gara contro il Chievo (ore 14.30) valida per il 7 ° turno. Un’occasione importante per tornare alla vittoria e difendere il primato. In campo anche altre due recuperi Pomigliano-Perugia e Tavagnacco-Cesena.

I recuperi di domenica 3 gennaio

Ore 14.30 Como Women, Chievo, Pomogliano-Perugia, Tavagnacco-Cesena.

La classifica di serie B femminile

Como, Pomigliano 20; Tavagnacco, Lazio 17; Brescia 16; Cesena 15; Cittadella, Ravenna 13; Chievo 12; Orobica 10; Vicenza 9; Pontedera 8; Perugia 4; Roma 3.