Calcio femminile la Como Women U19 ospita domani alle 15 il Vicenza

Calcio femminile domani il 2° turno d’andata del campionato Primavera.

Calcio femminile per le giovani lariane l’occasione di conquistare i primi punti e riscattare il ko subito all’esordio con l’Inter

Vigilia per la squadra Primavera della Como Women che domani ospiterà il 2° turno del campionato di calcio femminile di categoria. Il team lariano archiviato l’esordio amaro e la sconfitta subita a Sesto contro la corazzata Inter settima scorsa, domani domenica 4 ottobre scenderà in capo tra le mura amiche per cercare il riscatto e i primi punti stagionali contro il Vicenza (ore 15) che al debutto ha perso in casa per 0-2 dal Tavagnacco.

Questo il programma del 2° turno del girone 1 Primavera

Domenica 4 ottobre

Ore 15 Como-Vicenza, Hellas Verona-San Marino, Juventus-Cheico, Sassuolo-Cittadella, Orobica-Brescia, Tavagnacco-Inter.

Classifica Girone 1

Inter, Juventus, Sassuolo, San Marino, Tavagnacco 3; Como, Vicenza, Cittadella, Hellas Verona, Brescia, Orobica 0.