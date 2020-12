Calcio femminile, Marta Varriale è una nuova giocatrice della Como Women

Novità di mercato nel campionato di calcio femminile di serie B arrivano proprio dalla Como Women. Giusto il tempo di gustarsi il fresco primato in classifica, ed ecco che il club lariano si è rinforzato, firmando l’esperta difensore Marta Varriale.

Calcio femminile, l’esperta difensore del 1994 arriva dopo esperienze importanti a Firenze, Chievo e Empoli

La neo lariana è nata il 30 agosto 1994 a Bagno a Ripoli, dove ha iniziato a calciare il pallone, per poi passare all’ACF Firenze, con cui ha esordito giovanissima in serie A2 Femminile e quindi in serie A. In seguito ha giocato al Castelfranco, in serie B, e dal 2017 al Chievo Verona, per poi fare ritorno in Toscana all’Empoli, dove nella stagione 2019-20 ha contribuito alla promozione in serie A. Ora Marta è a disposizione della Como Women, dove comincerà la sua avventura già domenica 6 dicembre, in occasione del derby lombardo a Brescia.

La classifica di serie B femminile

Como 14; Ravenna, Brescia 13; Pomigliano, Tavagnacco, Cesena 11; Lazio 10; Chievo, Vicenza 8; Cittadella, Pontedera 7; Orobica 5; Roma, Perugia 3.