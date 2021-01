Calcio femminile oggi la Como Women apre il suo 2021 recuperando contro il Chievo

Calcio femminile torna in campo il campionato di serie B e il club lariano.

Calcio femminile sfida importante per la capolista che ospita le venete a Ponte Lambro alle ore 14.30

Dopo la sosta natalizia torna in campo il campionato di serie B di calcio femminile e torna in campo anche la Como Women che oggi apre il suo 2021 ospitando a Ponte Lambro il Chievo nel recupero del 7° turno d’andata. L’occasioneper riscattare l’ultima sconfitta di fine 2020 contro il Tavagnacco e provare a restare in vetta aspettando buone nuove dalla sfida dell’altra capolista che oggi ospita il Perugia.

I recuperi di domenica 3 gennaio

Oggi ore 14.30 Como Women- Chievo, Pomogliano-Perugia, Tavagnacco-Cesena.

La classifica di serie B femminile

Como, Pomigliano 20; Tavagnacco, Lazio 17; Brescia 16; Cesena 15; Cittadella, Ravenna 13; Chievo 12; Orobica 10; Vicenza 9; Pontedera 8; Perugia 4; Roma 3.