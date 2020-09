Calcio femminile, per il Como ko beffardo per 3-4 contro San Marino 

Calcio femminile: inizia male la Coppa Italia per il club lariano.

Calcio femminile domenica amara anche per la Primavera biancoblù battuta in amichevole dall’Inter per 5-0

Inizia con una beffa la Coppa Italia di calcio femminile per la Como Women. Ieri, domenica 27 settembre 2020, infatti la squadra lariana è stata battuta nei minuti di recupero dal San Marino Academy per 3-4 nel 1° turno della Coppa. Sul campo di casa di Ponte Lambro le azzurre comasche hanno giocato un primo tempo spettacolare andando in vantaggio di tre reti grazie alla doppietta di Rognoni e Ferrario ma non sono bastate per portare a casa il successo visto che nella ripresa si sono fatte rimontare e beffare al 94′. Ora la qualificazione diventa quasi impossibile visto che nel prossimo turno a novembre la Como Women dovrà affrontare la quotata Fiorentina. Quindi ora spazio al campionato di serie b dove le lariane comandano prime e imbattute: domenica 4 ottobre le comasche saranno di scena sul campo del Pontedera per provare al calare il tris di vittorie.

Il tabellino di Como women- San Marino Academy 3-4

Marcatori: 1° tempo Rognoni (C) 2′, Rognoni (C) 12′, Ferrario (C) 43′; 2° tempo Nozzi (SM) 5′, Rizzon (C) autorete 10′, Chandarana (SM) 17′, Barbieri (SM) 49′.

Primavera battuta dall’Inter all’esordio in campionato

Domenica amara anche per la Primavera della Como Women che all’esordio nel campionato di categoria è stata sconfitta ieri a Sesto San Giovanni dalla corazzata Inter per 5-0.