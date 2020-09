Calcio femminile torna il pubblico per vedere tutte le partite casalinghe della Como Women

Calcio femminile la società ha comunicato modalità e prezzi per assistere alle gare 2020/21.

Calcio femminile già in vendità gli abbonamenti e i biglietti per la prima squadra e il settore giovanile

Torna il pubblico anche per assistere il calcio femminile nostrano. Ecco allora che il Como Women ha annunciato le modalità e i prezzi di acquisto degli abbonamenti e dei biglietti per vedere tutte le gare casalinghe della prima squadra in serie B e del settore giovanile, nel massimo rispetto dei protocolli anti Covid-19. La società consiglia di acquistare i biglietti in prevendita, date le limitazioni dei posti nel rispetto delle normative Covid-19.

Prezzi abbonameni e biglietti