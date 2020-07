Calcio giovanile altre due giornate di Open days per il Castello Cantù

Calcio giovanile belle iniziative estive per la società canturina affiliata all’Atalanta.

Calcio giovanile lunedì 2 e martedì 21 luglio allenamenti aperti per i nati 2009 e 2008 mentre continua il Summer Camp 2020

Continua l’estate in campo per una delle società storiche del calcio giovanile brianzolo quale è il Castello Città di Cantù club affiliato all’Atalanta. In questa settimana infatti il club gialloblù ha organizzato altri due open days riservati ai più piccoli: lunedì 20 allenamenti aperti per i nati del 2009 e martedì 21 luglio invece allenamenti per i nati 2008. Gli open days si svolgono presso il Centro sportivo via Papa Giovanni XXIII Cantù alle ore 17.45. Per informazioni è possibile rivolgersi al tel. 333.7935515,

Intanto prosegue a pieno regime il Summer Camp 2020 città di Cantù organizzato dal club brianzolo e riservato a tutti i bambini e bambine dai 5 ai 14 anni. Un’infinita vacanza estiva iniziata il 22 giugno e che continuerà fino al 4 settembre 2020. Per informazioni e iscrizioni: tel 3337935515 (Ferruccio), oppure 3493533626 (Giorgio) oppure via email segreteria@sanpaolo.com, o gscastellocantù@gmail.com.