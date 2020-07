Calcio giovanile ancora Open days in casa dell’FCD Bulgaro Academy

Calcio giovanile bella iniziativa di reclutamento per una nota scietà lariana.

Continua la stagione di leve e reclutamento del calcio giovanile lariano. Oggi e domani ultime due giornate di open days in casa della FCD Bulgaro Academy abbinata alla Scuola calcio Toirno. Oggi lunedì 13 luglio dalle ore 18.30 spazio ai nati 2010 e 2011 domani invece toccherà ai nati dal 2012 al 2015, tutti gli allenamenti sono previsti presso il centro sportivo di via Cavallina a Bulgarograsso e saranno seguiti da istruttori qualificati. “Dopo il successo dell’anno scorso vogliamo provare a stupirvi ancora! Fate parte del nostro mondo” questo l’invito che il club lariano rivolge a tutti i ragazzi dal 2010 al 2015. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al tel. 3407791366, 3280542104.