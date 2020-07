Calcio giovanile aperte le iscrizioni in casa dell’AC Albavilla

Calcio giovanile il club rossoblù apre il reclutamento per la stagione 2020/21.

Calcio giovanile nella prossima annata la società schiererà oltre la Prima Categoria anche i gruppi giovanili per i nati dal 2002 ai baby 2015

Ci sono società come l’AC Albavilla che dedicano gran parte della loro attività sportiva al calcio giovanile e per questo hanno già aperto le iscrizioni per la stagione 2020/21. Questo lo slogan social con cui il club rossoblù sta chiamando a raccolta i nuovi giovani giocatori: “Hai più di 5 anni e ti piacerebbe giocare a calcio?? Vuoi diventare un cuore RossoBlu? Stiamo completando tutte le nostre rose del settore giovanile in vista della prossima stagione che speriamo possa iniziare regolarmente. Ancora due settimane di prova seguendo tutti i protocolli anti Covid sul campo di Albavilla”. Un invito rivolto a tutti i ragazzi e bambini nati dal 2002 al 2015. Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi via e mail a acalbavilla@hotmail.it, oppure tel 3346694392 (Aldo Liberali), 3385081649 (Pietro Pina), 3452600856 (Ivan Liberali).

Queste le categorie Ac Albavilla 2020/21

Prima categoria

Juniores nati 2002-2003

Allievi nati 2004-2005

Giovanissimi nati 2007

Esordienti nati 2008-2009

Pulcini nati 2010-2011

Primi calcii nati 2012-2013

Piccoli amici nati 2014-2015