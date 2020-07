Calcio giovanile arrivano gli Open days dell’US Olympic

Calcio giovanile due giornate di porte aperte per il club di Lurago d’Erba.

Calcio giovanile giovedì 23 e venerdì 24 luglio allenamenti per i giovani nati dal 2002 al 2015

Due giornate di open days dedicati al calcio giovanile quelle organizzate dall’US Olympic Calcio di Lurago d’Erba che è affiliata al Monza Calcio. La prima è fissata per giovedì 23 luglio alle ore 18.30-20 ed è riservata a: Scuola calcio nati nel 2012-13-14-15, Pulcini nati nel 2011, Esordienti nati nel 2009. La seconda giornata invece è fissata per venerdì 24 luglio alle ore 18.30-20 ed è riservata a: Pulcini nati nel 2010, Giovanissimi nati nel 2006-08 e Juniores nati nel 2002-03.

Tutti gli allenemnti sono prevsiti presso il campo sportivo Oratorio San Luigi in via Manzoni 22 a Lurago d’Erba. Gli interessati possono rivolgersi al tel. 3476955129 oppure email calcio@usolympic.it. Inoltre sono già aperte le iscrizioni per la prossima stagione sportiva del settore calcio giovanile 2020/21.