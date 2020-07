Calcio giovanile CDG Veniano tra Open days e Camp Junior

Calcio giovanile l’estate è intensa per un club lariano.

Calcio giovanile tutto il mese di luglio dedicato alle leve mentre ad agosto scatta il camp in collaborazione con il Novara calcio

Estate intensa per il Calcio giovanile nostrano anche in casa del CDG Veniano che ha organizzato un mese intero di Open days ma anche un camp junior ad agosto.

Open day a tutto luglio

Gli open days gratuiti sono già iniziati in casa del Veniano e continueranno fino a fine luglio con questo cartellone: nati 2006-2008 mercoledì 22 e 29 luglio ore 18.30; nati 2007-2009 giovedì 23-30 luglio ore 18.30; nati 2004-2005-2010 venerdì 24-31 luglio ore 18.30; nati 2011-2012 lunedì 20-27 ore 18.30; nati 2013-2014-2015-2016 martedì 21-28 luglio ore 18.30. Tutti gli allenamenti si svolgeranno seguendo i protocolli e sotto la direzione tecnica di istruttori e tecnici qualificati presso il centro sportivo Venianello in via del Chiesolo a Veniano. Per informazioni rivolgersi ai tel. 3356369294 (Agresta), 3487626042 (Conte), 3474977234 (Grimaldi), 3470512441 (Lucchini) oppure via email info@cdg veniano.it.

Ad agosto parte il camp junior

E sa sabato 25 luglio si aprono le iscrzioni per partecipare al Camp Junior organizzato dal cdg VEniano incollaborazione conil Novara calcio e che si svolgera al campo del Venianello dal 3 al 7 agosto. Inoltre si stanno programmando anche le settimane che vanno dal 17 al21 e dal 24 al 28 agosto.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi ai tel. 3356369294 (Agresta), 3487626042 (Conte), 3474977234 (Grimaldi), 3470512441 (Lucchini) oppure via email info@cdg veniano.it.