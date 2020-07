Calcio giovanile continuano gli Open Days della Polisportiva Colverde

Calcio giovanile altri due appuntamenti aperti ai ragazzini dalla società lariana.

Continuano gli Open days di calcio giovanile anche in casa della Polisportiva Colverde. Dopo i primi appuntamenti che si sono svolti martedì 22 e mercoledì 23 luglio, la settimana prosegue con altre due giornate molto attese. Oggi giovedì 23 luglio alle ore 18 secondo appuntamento con l’Open day per i nati nel 2008 e 2009 mentre domani venerdì 24 luglio sempre alle ore 18 open day riservato ai nati nel 2010 e 2011. Per informazioni e prenotazioni gli interessati possono rivolgersi al tel. 3922050650 (Andrea) o via emial info@polisportivacolverde.it.