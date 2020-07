Calcio giovanile continuano gli Open days dell’ASD Cabiate Calcio

Calcio giovanile fino al 17 luglio porte aperte nelle leve di uno dei club lariani.

Calcio giovanile allenamenti aperti per i bambini e ragazzi dai primi calci 2013 agli Juniores 2003

Continua la stagione delle leve per nolte società del calcio giovanile lariano. Tra queste è già attiva da inizio luglio l’attività di reclutamento dell’Asd CG Cabiate calcio che proseguirà fino al 17 luglio i suoi Open days riservati ai bambini e ragazzi nati dal 2013 al 2003. Molti gli allenamenti che si sono svolti in queti giorni dal 6 luglio presso il centro sportivo di via Baracca a Cabiate e molti si susseguiranno fino al 17 luglio. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente al tel 3454110888 Mattia della Mura o allo 3381054497 Andrea Leone.

Questo il calendario dei prossimi open day dell’ASD Cabiate Calcio

Primi calci nati 2012/13 giovedì 16 luglio ore 19.15-20.30

Pulcini nati 2011 venerdì 17 luglio ore 19.15-20.30

Pulcini nati 2010 giovedì 16 luglio ore 18-19.15

Esordienti nati 2009 mercoledì 15 luglio ore 19.15-220-30

Esordienti nati 2008 venerdì 17 luglio ore 18-19.15

Giovanissimi nati 2007 martedì 14 luglio ore 19.15-20.30

Giovanisaimi nati 2006 martedì 14 luglio ore 18-19.15

Juniores nati 2003 mercoledì 15 luglio ore 18-19.15