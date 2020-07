Calcio giovanile, in arrivo due Open days “Io gioco a Cermenate”

Calcio giovanile, anche la Virtus organizza due giorni di leva per la stagione 2020/21.

Calcio giovanile sabato 11 e 18 luglio per ragazzi nati dal 2007 al 2015

Continua la stagione delle leve e degli Open days per il calcio giovanile. Nei prossimi giorni toccherà alla Virtus Cermenate calcio che ha organizzato “IOGIOCOACERMENATE” gli open days riservati a ragazzi e bambini nati negli anni dal 2015 al 2007. Gli appuntamenti prevedono allenamenti sul campo divisi per fasce di età nel mese di luglio sotto la guida di istruttori qualificati ed esperti in attività motoria. Durante questi due incontri saranno presentati anche i progetti Virtus per la stagione 2020/2021.

Questo il calendario degli Open days Virtus

Sabato 11 e 18 LUGLIO 2020:

ore 16.30 / 17.30 annate 2011 – 2015

ore 17.30 / 18.30 annate 2010 – 2007

Per tutte le informazioni è possibile contattare gli organizzatori (Federico) 340 6826953, (Daniele) 340 6987006 oppure sulla eail – cermenatevirtuscalcio@gmail.com