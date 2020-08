Calcio giovanile: la “cantera” della Binaghese tornerà in campo dal 31 agosto

Calcio giovanile: tempo di vacanze ma la società lariana ha già fissato le date della ripresa.

Calcio giovanile: apripista il gruppo dei 2010

Tempo di vacanze per il calcio giovanile nostrano e anche in casa della Binaghese Calcio. Il club lariano dopo aver archiviato con successo la serie di open days di luglio ha dato il rompete le righe al suo vivaio e riprenderà l’attività sportiva a settembre. Per la verità c’è chi scenderà in campo a sudare già il 31 agosto e sarà il gruppo dei 2010 che appunto si ritroverà lunedì 31 agosto alle ore 17.30 al CVA di via De Gasperi a Binago e farà da apripista alla canterà binaghese.

Questi tutti i raduni in casa Binaghese

Gruppo 2008/09 martedì 2 settembre ore 18,45 presso campo oratorio viale dei Caduti, Binago

Gruppo 2010 lunedì 31 agosto ore 17.30 presso CVA via De Gasperi, Binago

Gruppo 2011 martedì 1 settembre ore 18 presso CVA via De Gasperi, Binago

Gruppo 2012 martedì 1 settembre ore 17.30 presso CVA via De Gasperi, Binago

Gruppo 2013/14 martedì 1 settembre ore 17 presso CVA via De Gasperi, Binago

Gruppo 2015/16 martedì 1 settembre ore 17 presso CVA via De Gasperi, Binago