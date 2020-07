Calcio giovanile l’ACC Como da appuntamento alle scarpette nere a dopo l’estate

Calcio giovanile ultimi allenamenti per l’Accademia Calcio Como.

Calcio giovanile il club lariano ha svolto le ultime sedute sabato 11 luglio a Bregnano per poi dare il rompete le righe

Il calcio giovanile lariano ha ripreso l’attività sportiva e c’è chi è già proiettato alla stagione 2020/21. Chi come l’Accademia Calcio Como che dopo aver ottenuto recentemente la qualifica di “Scuola Calcio Riconosciuta” dal Settore Giovanile Scolastico della FIGC ha svolto le prime due sedute di allenamenti in vista della prossima annata sportiva con i suoi giovani campioncini. Sabato 11 luglio presso il Centro Sportivo di Bregnano si è svolto il secondo appuntamento della nuova stagione sportiva per tutte le squadre giovanili che hanno potuto sudare e allenarsi respirando aria di normalità. Già perchè le scarpette nere dell’ACC Como hanno poturo svolgere non solo tante esercitazioni con e senza pallone ma anche le prime partitelle, sotto la supervisione dello staff tecnico guidato da mister Roberto Galia.

Al termine degli allenamenti l’ACC Como ha decretato il “rompete le righe” dando a tutti appuntamento a dopo le vacanze estive quando sono stati fissati i raduni di tutte le squadre. Purtroppo quest’estate l’ACC Como a causa dell’emergenza Coronavirus non ha potuto programmare e organizzare i tradizionali Camp estivi di calcio.