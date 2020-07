Calcio giovanile l’Aso Alta Brainza è tornata in campo con la sua “cantera”

Calcio giovanile porte aperte fino a fine luglio nel vivaio del club lariano.

Calcio giovanile allenamenti a Tavernerio per tutti i bambini nati dal 2005 al 2012

Sono ripartiti gli allenamenti di calcio giovanile anche in casa dell’ASO Alta Brianza e continueranno fino a fine luglio presso il Centro Sportivo Comunale di Tavernerio. La possibilità concreta anche per chi volesse entrare a far parte della grande famiglia del club verdeazzurro perchè le porte dell’ASo Alto Brianza sono aperte per tutti i bambini nati dal 2005 al 2012. Queste le annate delle squadre dell’ASO Alta Brianza 2020/21: Allievi nati 2005; Giovanissimi nati 2006/07; Esordienti nati nel 2008/09; Pulcini nati nel 2010/11; Primi calci nati nel 2012.

Per informazioni è possibile contattare telefonicamente 3421321892 (Maurizio Ronchi), 3493117653 (Andrea Falbo), 3472318688 (Samuele Meroni), oppure via email info@asoaltabrianza.it, o sul sito ufficiale www.asoaltabrianza.it