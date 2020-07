Calcio giovanile l’Azzurra Mozzate pronta con la sua “cantera” per nuove avventure

Calcio giovanile la società lariana punterà anche nella stagione 2020/21 sul suo vivaio.

Calcio giovanile l’attività sportiva del club per i più piccoli dal 2015 agli Allievi 2004

Anche l’Azzurra Mozzate è pronta per iniziare una nuova stagione sportiva puntando sul calcio giovanile. Già perchè la società che nelle prossime ore presenterà ufficialmente la sua prima squadra impegnata ancora in Prima Categria, nella prossima annata punterà ancora tanto sul vivaio come confermano dalla dirigenza con grande entusiasmo: “Siamo pronti per partire, mani nella mano, per una nuova fantastica avventura! Quest’ anno potremo contare su due strutture dotate entrambe di due campi a 11 ciascuna, un campo a 5 sintetico al chiuso ed un campo a 5 sintetico all’ aperto. Di uno staff qualificato che metterà a disposizione dei tesserati le competenze di cui hanno bisogno i bambini/e ed i ragazzi/e che decidono di giocare a calcio. E soprattutto di un’ infinita passione per il calcio!”

Ecco come sarà strutturato il vivaio dell’Azzurra Mozzate Attività di base: Piccoli Amici 2014/15 Primi Calci 2013 Primi Calci 2012 Pulcini 2011 Pulcini 2010 Esordienti 2009 Esordienti 2008

Attività Agonistica: Giovanissimi 2007 Giovanissimi 2006 Allievi 2005 Allievi 2004

Per informazioni è possibile rivolgersia : Responsabile Attività di base: FABIO CASTIGLIA tel 3406295527